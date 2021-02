Colli a Volturno, chiuse le scuole per tre giorni

Il sindaco di Colli a Volturno, Emilio Incollingo, in considerazione dell’accertamento di un ulteriore caso di positività che coinvolge famiglie di alunni dell’Istituto Comprensivo, sentito anche il Dirigente Scolastico, al fine di tracciare puntualmente possibili esposizioni a contagio e contestualmente accertare la permanenza delle necessarie condizioni di sicurezza, ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per i prossimi tre giorni. Sempre il Comune di Colli a Volturno promuove una campagna di tracciamento e prevenzione del contagio da COVID-19 della popolazione residente su base volontaria. Tutti i cittadini, residenti o domiciliati sul territorio comunale, potranno manifestare la propria disponibilità a partecipare al programma prenotandosi per essere sottoposti gratuitamente ad un test sierologico rapido da parte di personale sanitario qualificato. All’esito dell’indagine sierologica, si renderà disponibile una mappatura a campione della popolazione locale estrapolando statistiche utilizzabili a scopi scientifici anche per meglio definire le future iniziative di contrasto del contagio. Tutti gli interessati potranno rilasciare la propria adesione telefonicamente al numero 0865957933 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00), successivamente saranno ricontattati per l’effettuazione del test.