Campionato Regionale Molisano di Sci di Fondo Tecnica Libera

Domenica a Capracotta si è disputato il Campionato Regionale in Tecnica Libera di sci di fondo previsto dal calendario regionale del Comitato Molisano della Federazione Italiana Sport Invernali. La gara organizzata dallo Sci Club Amatori Fondo di Campobasso si è svolta, nel rigido

rispetto del protocollo Covid-19 della FISI, sull’anello di monte di Prato Gentile di Km 2,5 da ripetersi fino a 4 volte a seconda delle categorie.

A differenza dello scorso anno le condizioni generali dell’innevamento si sono dimostrate ottimali anche se a causa della pista ghiacciata l’organizzazione, in accordo con i giudici e i rappresentanti degli sci club partecipanti, ha dovuto rinviare di tre ore la partenza della gara prevista per le 9,30. L’intervento del battipista ha poi consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Cinquanta gli atleti iscritti in rappresentanza di sette sci club dei Comitati Molisano, Abruzzese e Laziale della Federazione Italiana Sport Invernali. Dalla classifica finale valida per tutti gli atleti è stata estrapolata quella per l’attribuzione del titolo di Campione Regionale Molisano 2021 di sci di fondo in Tecnica Libera.



Hanno conseguito il titolo i seguenti atleti:

– Categoria Seniores m Km 10 – D’Andrea Valerio – Sci Club Capracotta

– Categoria U 18 Giovani f Km 7,5 – Angelaccio Maria – Sci Club Capracotta

– Categoria Allievi m Km 7,5 Di Bucci Andrea – Sci club Capracotta

– Categoria Ragazzi m Km 5 – Paglione Samuele – Sci Club Capracotta

– Categoria Ragazzi f Km 5 – Di Tanna Claudia – Sci Club Capracotta

Il Campionato Regionale in Tecnica Classica si disputerà il 21 marzo 2021 a Prato Gentile e sarà organizzato dallo Sci Club Capracotta.

Fonte: Ufficio Stampa