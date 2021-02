Calcio, Serie D, big match domani a Selvapiana tra Campobasso e Rieti. I rossoblu tesserano il mediano Persia

Non c’è tempo di analizzare al dettaglio la giornata di campionato trascorsa, domani pomeriggio si torna in campo per la 15 esima d’andata. Appuntamento classico con la trasmissione “A Tutto Campo”, in onda, domani, alle 14.25 su Telemolise canale 11. Prosegue il tour de force nel girone F, gare ravvicinate per quasi tutte le società tra recuperi e turni di campionato. Rinviate Fc Matese – Giulianova e Montegiorgio – Fiuggi. La Lnd ha, inoltre, disposto per mercoledì prossimo 10 febbraio diversi recuperi nel girone F, tra i quali Tolentino – Olympia Agnonese e Vastogirardi – Fc Matese.

Big match al Selvapiana tra il Campobasso ed il Rieti. Rossoblu reduci da due successi consecutivi, entrambi in trasferta, contro Cynthialbalonga e Porto Sant’Elpidio, laziali in serie super positiva con otto vittorie ed un pareggio. Il Rieti, a differenza dei lupi, non è sceso in campo domenica, rinviata la sfida contro il Montegiorgio. In casa Campobasso, il successo a Porto Sant’Elpidio, ha confermato le indicazioni positive viste a Genzano. Non solo, per mister Cudini anche nuove certezze.

L’ampio turn over ha dimostrato la bontà dell’organico, con le seconde linee, quei giocatori che hanno trovato meno spazio in avvio di campionato, che hanno dimostrato di poter ambire ad una maglia titolare. Bene così, per l’obiettivo vittoria del campionato, c’è bisogno di una rosa larga e di qualità. La sfida al Rieti rappresenta un passaggio importante del campionato, al Selvapiana i lupi testeranno la reale forza della squadra allenata da mister Stefano Campolo. Un team capace di inanellare una serie impressionante di vittorie consecutive, prima del pareggio di Castelfidardo. Importanti ma non decisivi i punti in palio, il campionato è ancora lungo. Certo in caso di successo il Campobasso si porterebbe a +6 dal Rieti con una gara in meno da giocare. Un vantaggio che Esposito e compagni hanno tutte le intenzioni di maturare sul campo. Per i lupi prevista la squadra tipo con il rientro dal primo minuto di Esposito, Bontà e Menna, da valutare il recupero di Vitali, in caso di forfait del classe 2002, Piga in porta con Zammarchi a chiudere il reparto offensivo. Infine dopo il centrocampista Pietro Ladu, la società ha ufficializzato un altro colpo in mediana, si tratta di Angelo Persia, classe 98, proveniente dalla Fermana, girone B di Lega Pro. Un nuovo tassello utile a mister Cudini per ruotare al meglio le pedine a centrocampo.