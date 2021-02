Calcio, Serie D, ancora in casa il Vastogirardi, trasferta ad Aprilia per l’Agnonese

Terza gara consecutiva in casa, in una settimana per il Vastogirardi che ospita al Di Tella il Cynthialbalonga. Cambio di guida tecnica per i laziali, ieri la società ha comunicato di aver sollevato mister Mauro Venturi, decisiva la sconfitta contro il Campobasso e i due pareggi con Agnonese e Vastese. Guardando la graduatoria attuale, dobbiamo prendere nota delle velleità di altissima classifica della società laziale, che occupa il quinto posto e cambia guida tecnica per “lontananza dagli obiettivi prefissati”, come si legge da comunicato ufficiale. La società ha scelto come sostituto Roberto Chiappara che torna a Genzano dopo la stagione 2016/2017. Detto questo, il Vastogirardi è concentrato per proseguire la serie positiva in casa e continuare ad aggiungere punti ad una classifica sempre più bella. 20 punti in 13 gare, un bottino di cui andare fieri, mezza salvezza in tasca dopo un terzo di campionato. In alto Molise, tutti, dalla dirigenza, alla squadra avrebbero firmato per avere 20 punti a qualche giornata dal giro di boa. Mister Prosperi deve rinunciare a bomber Merkaj squalificato dal giudice sportivo, al suo posto occasione per Fioretti dal primo minuto.

Trasferta ad Aprilia per l’Olympia Agnonese. 7 gol subiti in due giornate, due sconfitte nette contro Recanatese e Fiuggi, domani necessario il riscatto per la squadra granata che ha bisogno di muovere la classifica. Le difficoltà sono note, una stagione nata sotto una cattiva stella, la strada è, tuttavia, ancora lunga. Sono solo 10 le gare giocate dall’Agnonese, c’è tempo per recuperare e muovere la classifica. La società ha annunciato di voler integrare l’organico con tre nuovi innesti, ed ha confermato la fiducia a mister Senigagliesi. 14 punti in classifica per l’Aprilia, solo 3 per gli alto molisani, fondamentale tornare dal Lazio con un risultato positivo. Il problema principale è il gol, sono solo 5 le marcature messe a segno, con una media di appena un gol ogni 180 minuti. In attacco, bisogna intervenire con il calcio mercato, altrimenti, la strada per la salvezza si fa davvero dura per la storica squadra molisana.