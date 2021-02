Riunito il Coc a Termoli: chiesti maggiori controlli. 26 i contagi nelle scuole

Si è svolta questa mattina la riunione del Coc a Termoli durante la quale è stata evidenziata la necessità di rafforzare i controlli per evitare che si verifichino spostamenti tra i comuni limitrofi. Per mercoledì pomeriggio è stato convocato un incontro con tutte le forze dell’ordine per coordinare le azioni da mettere in campo. Per quanto riguarda le polemiche che hanno interessato il trasporto locale, il Comune di Termoli ha fatto sapere di aver disposto alcune variazioni di orario per agevolare le corse e che in base al report fotografico effettuato alla ripresa della scuola dopo la pausa natalizia non si sarebbero verificati sovraffollamenti sui mezzi. Ad oggi fanno sapere dal Comune ci sono 26 casi di contagio nelle scuole della città, dall’infanzia alle superiori.