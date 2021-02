Isernia, ultimati i lavori della riqualificazione del Parco urbano della Stazione ferroviaria

«La realizzazione del Parco della Stazione – ha ricordato l’assessore comunale Domenico Chiacchiari – intende dare tangibile risposta ad alcune fondamentali esigenze della cittadinanza, favorendo l’utilizzo di spazi attrezzati e con specifica destinazione di fruibilità. Questo parco isernino si concretizza in molteplici superfici di prati e alberi, campi polivalenti per le pratiche sportive, locali riservati alle attività associative, zone destinate alla lettura e al relax. Insomma, un grande polmone verde destinato a tutti, di cui la città si gioverà nei decenni futuri, per il miglioramento della qualità della vita e del benessere sociale e individuale».

Purtroppo, però, l’amministrazione comunale deve lamentare che, negli ultimi giorni, benché la zona non sia ancora aperta al pubblico, viene praticata abusivamente e si sono riscontrati danni ai giardini e a parte delle strutture. Per cui l’assessore Chiacchiari invita tutti ad un consono senso civico e al rispetto del bene comune, ricordando che per il momento l’ingresso all’interno del Parco della Stazione è interdetto a chiunque non sia autorizzato.