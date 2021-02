Isernia, premio “Donne al Timone”: premiata l’arte del tombolo

«Si tratta d’un riconoscimento a un’arte antica e di grande pregio – ha dichiarato d’Apollonio –, una tradizione fatta di creatività e di raffinatezza, che le donne di Isernia hanno saputo tramandare di generazione in generazione attraverso i secoli. È un premio impersonale, assegnato non a qualcuno bensì a qualcosa, che nello specifico è un bene culturale di particolare rilievo, ossia il merletto isernino. Ciò non di meno, – ha concluso il sindaco – in tale occasione sento il dovere di ricordare con gratitudine e riconoscenza le tante isernine, le associazioni e gli operatori del settore che da anni agiscono per la salvaguardia e la promozione del tombolo della nostra città».