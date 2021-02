Esploriamo i borghi del Molise: Macchia Valfortore

Share on Twitter

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Macchia Valfortore, comune in provincia di Campobasso.

Macchia Valfortore è situato lungo le rive del Lago di Occhito, uno dei bacini artificiali più grandi d’Europa.

Macchia Valfortore ha un proprio polo museale costituito dal Museo Civico di Storia Naturale, dall’Ecomuseo “La Casa, i Mestieri e la Cultura della Memoria” e dal Museo Didattico dell’Antico Mulino ad Acqua della Famiglia Di Iorio.

Il Museo Civico di Storia Naturale ripercorre l’evoluzione della Valle del Fortore, che era l’ambiente nel quale vissero elefanti, ippopotami, megaloceri, iene, scimmie, leoni.

L’Ecomuseo “La Casa, i Mestieri e la Cultura della Memoria” consente, attraverso il suo allestimento e la riproduzione di ambienti domestici com’erano una volta, di apprendere le caratteristiche del mondo rurale del novecento e di conoscere abitudini ed usanze legate al secolo scorso.

Il Museo Didattico dell’Antico Mulino ad Acqua della Famiglia Di Iorio è caratterizzato da due mulini comunicanti tramite una galleria e costituisce un ingegnoso sistema per la gestione delle acque. Consente di ripercorrere tutto il ciclo di trasformazione dei grani e della produzione di farine.

Per informazioni, visita: Comune di Macchia Valfortore