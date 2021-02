Esploriamo i borghi del Molise: Macchia d’Isernia

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Macchia d’Isernia, comune in provincia di Isernia.

Passeggiando per il borgo, ci fermiamo ad ammirare il Castello baronale D’Alena. Correva l’anno 1100 circa, quando Clementina, figlia di Ruggero II Normanno, re di Sicilia, lo fece costruire. Successivamente, il Castello passò agli Angiò, agli Afflitto e ai baroni Rotondi. Nel 1480 fu restaurato e trasformato secondo lo stile rinascimentale e acquistato da Giovanni Donato della Marra, che divenne conte di Macchia. In seguito, la famiglia d’Alena ottenne il feudo dalla seconda metà del XVIII secolo. Nel 1811 Macchia fu assegnata al distretto di Isernia.

Visitare Macchia d’Isernia e passeggiare per i vicoli del borgo medievale è un viaggio nel tempo che ci consente di vivere di quel turismo lento e autentico che i borghi del Molise riescono perfettamente a regalare ai loro visitatori.

Per informazioni, visita: Comune di Macchia d’Isernia