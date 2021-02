Covid, torna a salire il numero delle vittime: quattro pazienti deceduti al Cardarelli. 31 positivi su 358 tamponi

Torna purtroppo a salire il numero delle vittime da Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore sono ben quattro i deceduti: un 68enne di Termoli, ricoverato in Terapia intensiva, un uomo di 62 anni di Sant’Elia a Pianisi, un 70enne di Campomarino e una 60enne di Cercepiccola tutti ricoverati in Malattie infettive. Due i nuovi ricoveri in Malattie infettive, altrettanti sono i trasferimenti da questo ultimo reparto in Terapia intensiva. Ma ci sono anche 3 dimessi. Sono 31 i nuovi positivi dai 358 tamponi processati. Ed è ancora Campomarino, dichiarato zona rossa da oggi, il Comune più colpito con altri 8 nuovi positivi. Seguono Frosolone e Termoli con 3 casi, numeri inferiori negli altri 14 centri interessati dalla pandemia. Sono invece 55 i guariti. Gli attualmente positivi sono 1184, gli asintomatici a domicilio 1112. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 66 di cui 58 in Malattie infettive ed 8 in Terapia intensiva. I decessi, dall’inizio della pandemia, sono 272, mentre i guariti sono 6983.

Intanto va avanti la campagna vaccinale, con 10484 somministrazioni, di cui 6778 prime dosi e 3706 richiami. I vaccini fino ad oggi somministrati sono quelli Pfizer.