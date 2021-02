Covid: negli ultimi sette giorni meno morti, ma salgono ancora ricoveri e positivi

Il quadro generale resta assai critico, ma tra i numeri della pandemia oltre a dati negativi, ce ne sono anche alcuni che indicano un leggero miglioramento. Partiamo dai tamponi processati, il numero nella settimana appena passata è tornato a salire: 4.946 tamponi effettuati, sono stati ben 434 in più rispetto ai sette giorni procedenti. Di conseguenza sale anche il numero dei nuovi positivi: 474 (129 in più rispetto al dato precedente). Continua a salire ed è anche molto al di sopra della media nazionale il tasso settimanale di positività: è al 9,5 per cento mentre nella settimana precedente era al 7,6. Un leggero miglioramento si registra nel numero delle vittime: sono state 14 (7 in meno rispetto ai sette giorni precedenti). Sostanzialmente stabile il numero dei nuovi ricoveri in ospedale, questa settimana sono stati 29, in leggero calo invece i guariti: 318 contro 345.

Sale il numero degli attualmente positivi: oggi sono 1.212, 138 in più rispetto a lunedì scorso. Come torna a salire anche il numero dei ricoverati in ospedale che sono di nuovo 70, di questi 9 in terapia intensiva, due in più rispetto ad una settimana fa.

Infine i vaccini, dopo la battuta d’arresto dovuta al calo delle dosi inviate da Pfizer, negli ultimi sette giorni la campagna ha ripreso a camminare. Il numero complessivo delle dosi eseguite ad oggi è di 9.903, quasi 3mila quello relative agli ultimi sette giorni. Con una media di oltre 400 dosi al giorno. Nel dettaglio 6.764 sono le prime dosi. Sono dunque al momento 3.139 i molisani che hanno effettuati anche il richiamo. Resta invece ancora l’incertezza sulla data di avvio della vaccinazione degli ultra 80enni. Sono 26mila e solo nei prossimi giorni si conosceranno date e modalità della campagna vaccinale sul territorio.