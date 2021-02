Covid, i sospetti della Romagnuolo: tra i vaccinati anche chi non ha diritto, compreso qualche politico regionale

Mentre va avanti la campagna vaccinale contro il Covid, la consigliera regionale Aida Romagnuolo avanza il sospetto che tra i vaccinati, in questo periodo, ci siano anche persone che non hanno diritto, insomma, i soliti furbetti. “Sembrerebbe che ad usufruire nel Molise della somministrazione dei vaccini e, in questo momento non ne avevano diritto, tra i 947 beneficiari ci sarebbero stati anche alcuni noti politici a livello regionale ma anche qualche sindaco con i suoi amministratori e sempre con parenti, amici e compari. La voce circola da giorni nel Molise e a volte, a pensare male ci si indovina – ha dichiarato – Come consigliere regionale del Molise e soprattutto come cittadina molisana – ha aggiunto – vogliamo, anzi pretendiamo sapere subito, nomi e cognomi di chi ha vergognosamente usufruito di un privilegio a discapito degli ammalati, degli anziani e degli aventi diritto in questa prima fase che nel Molise ne sono tantissimi. Oggi stesso, ha proseguito Romagnuolo, presenterò una mia interrogazione al presidente della Giunta regionale, perché l’Asrem fornisca tutte le dovute spiegazioni e documentazioni, anche in vista della seconda dose somministrata o ancora da somministrare agli stessi raccomandati. Penso – ha concluso Romagnuolo – che bisognerà fare piena luce su questa oscura e vergognosa vicenda, con la speranza e l’auspicio, perché stenterei a crederci, che tra i non dovuti beneficiari non incappiamo nel solito furbetto che potrebbe annidarsi anche tra i banchi del Consiglio Regionale. Se ciò corrispondesse al vero, sarebbe l’ulteriore, l’ennesima sconfitta dei molisani. Per il bene del Molise non tacerò”.