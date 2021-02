Colli al Volturno, emergenza cinghiali: a spasso per il centro indisturbati

Quello che si vede in questo video amatoriale è un branco di cinghiali a zonzo per il paese. Una dozzina di grandi dimensioni, ieri sera è stata avvistata nel pieno centro di Colli al Volturno, in Piazza Municipio, dinanzi agli occhi increduli di qualche passante che ha ripreso e immortalato il loro giro notturno.

Non è la prima volta che gruppi numerosi di cinghiali, in provincia di Isernia e non solo, vengono avvistati nei centri abitati, destando molta preoccupazione dei cittadini residenti, che ormai da tempo chiedono interventi risolutivi. Danni alle colture, per circa 500 mila euro l’anno che si ripetono da tempo nei territori molisani, insieme alla pericolosità dei cinghiali, che spesso sono la causa di incidenti stradali, talvolta anche gravi.

Sono circa 14 mila gli esemplari, stimati presenti in Molise. e la caccia selettiva, introdotta per risolvere il problema non è servita a molto: secondo gli esperti il problema è stato quello di introdurre specie provenienti dall’est Europa, più grandi e più riproduttivi.

La soppressione del lupo inoltre negli anni, ha causato un evitabile aumento dei cinghiali.