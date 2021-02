Capracotta, gli impianti di risalita di Monte Capraro ricevono l’ok per i collaudi

Riaprirà il prossimo 15 febbraio la pista da sci di discesa di Monte Capraro nella località di Capracotta. L’ok per i collaudi degli impianti di risalita. Dopo tre anni di chiusura, causa l’inadeguatezza della struttura, il problema è stato superato grazie al finanziamento di 500.000 euro erogato dalla Regione Molise, che di fatto apre un nuovo scenario per l’intero territorio.

Nei giorni scorsi, i tecnici dell’Ustif di Napoli, coadiuvati dagli impiantisti, hanno sottoposto a collaudo la seggiovia e la sciovia interessate da una serie di interventi per renderle più sicure. Soddisfatto del lavoro svolto il sindaco Candido Paglione che in tempi non sospetti aveva annunciato la riapertura di Monte Capraro. Intanto la gestione dell’impianto è stata affidata dalla società “Malbatour”, la quale, attraverso Salvatore Muccilli, ha annunciato di volere mettere in campo una serie di iniziative nell’ambito del piano di rilancio turistico. I nuovi pacchetti da offrire all’utenza naturalemnte saranno concordati con le strutture alberghiere del posto, una vera risorsa per il comprensorio. Inoltre, alla riapertura degli impianti da discesa la possibilità di acquistare i biglietti online direttamente dal cellulare così da evitare file e quant’altro.