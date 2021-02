Agnone, i due cagnolini Nico e Zoppetto cercano un padrone amorevole

Share on Twitter

Nico e Zoppetto, due cagnolini di Agnone, cercano casa. Al via la campagna dell’Associazione S.A.M.A. per trovar loro un padrone amorevole che se ne prenda cura.

“Quando si parla di randagismo ogni paese ha qualche storia da raccontare. Ad Agnone, ci sono loro: Nico e Zoppetto. Abbandonati ormai da più di dieci anni, hanno vissuto per strada, accuditi da persone amorevoli che non facevano mancare loro cibo e riparo nei giorni più impervi. Sempre queste persone di buon cuore, si sono attivate per una raccolta firme che li avrebbe fatti diventare cani di quartiere, con l’obiettivo di lasciarli liberi e coccolati da quella stessa comunità che li aveva abbracciati fino a quel momento”.

L’’associazione animalista S.A.M.A., acronimo di “Salviamo cani mica animali,” nata ad Agnone poco tempo fa, è alla ricerca di una casa per Nico e Zoppetto. Aiutiamoli!