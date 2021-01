Il Governatore Toma ha illustrato in Unità di Crisi il piano vaccinale per il mese di febbraio che prevede l’arrivo settimanale di dosi di vaccini anti Covid. In tutto, nel mese, ha spiegato, arriveranno 10530 dosi di Pfizer e 3500 di Moderna. Si è in attesa di sapere quante saranno quelle di Astrazeneca. Toma conta in totale, tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca di averne 20mila per tutto febbraio.

Firmata ieri sera anche una nuova ordinanza che proroga fino al 14 febbraio quanto disposto in precedenza in materia di mobilità, trasporti, accesso ai luoghi pubblici e deroga ai sindaci la facoltà di autorizzare la macellazione domiciliare dei maiali, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento qi questa attività con l’andamento della situazione epidemiologica, impartendo specifiche disposizioni per assicurare il distanziamento tra persone ed evitare assembramenti