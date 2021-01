Tragedia nei boschi ieri sera a Frosolone, dove un sessantacinquenne ha perso la vita, rimanendo schiacciato sotto una quercia che stava abbattendo per procurarsi della legna da ardere. Qualcosa deve essere andato storto. Sulle cause della sciagura stanno indagando i Carabinieri. La salma è stata rimossa dopo l’arrivo sul posto del magistrato di turno. L’allarme era stato dato dai familiari dell’uomo che non l’avevano visto tornare a casa.