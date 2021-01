Come già annunciato dal Comune di Termoli si è svolta la sanificazione all’interno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e si sono concluse in serata. Da domani primo febbraio tutti gli istituti della città, compresi quelli delle scuole secondarie di secondo grado resteranno chiusi così come deciso da un’ordinanza del sindaco fino al 10 febbraio a causa dell’impennata di contagi registrati negli ultimi giorni. Le lezioni si svolgeranno attraverso la didattica a distanza.