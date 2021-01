35 second read

Anche a Larino scuole chiuse da domani. Il sindaco Pino Puchetti ha firmato un’ordinanza con cui si sospendono le lezioni in presenza fino al 14 febbraio per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è arrivata in considerazione dell’aumento dei contagi e della presenza di casi tra alunni e docenti.