La tregua delle vittime con Covid è durata, purtroppo, solo un giorno. Da registrare un nuovo decesso: una donna di 88 anni di Lupara che era ricoverata in Malattie Infettive. Sale così a 268 il numero delle vittime in molise dall’inizio della pandemia.

515 i tamponi processati. 57 i positivi riscontrati in 13 comuni. Il numero più alto di nuovi contagiati riguarda Palata, 18. 15 ancora i casi di Campomarino e 12 di Termoli. Nei restanti comuni in prevalenza un solo caso.

4 i nuovi ricoveri in Malatie Infettive. Al Cardarelli sale il numero dei pazienti in cura, che al momento sono 70, di cui 9 in Terapia Intensiva e 61 in Malattie Infettive.

Nel bollettino dell’Asrem riportati anche 6 guariti. Gli attualmente positivi sono 1212.

La notizia era nell’aria. Campomarino è zona rossa dall’1 al 14 febbraio. Il presidente della Regione Donato Toma ha firmato l’ordinanza, alla luce dell’aumento continuo e costante dei contagi già da un po’. Vietato dunque spostarsi in entrata e uscita e nel territorio comunale, se non per comprovati motivi e esigenze lavorative o di salute. Sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per generi alimentari e prima necessità. Restano aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie. Per bar, pub, risoranti, gelaterie, pasticcerie attività sospese. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle 22 quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o vicino. Anche se il sindaco Silvestri è orientato comunque a fare un’ordinanza che vieta l’asporto. Nel lavoro pubblico limitata la presenza di personale in ufficio e per le scuole, chiuse, l’attivazione, ovviamente, della didattica a distanza.

Restano chiuse, per l’intera settimana, le scuole anche a Palata, dove con i 18 casi riscontarti nelle ultime ore, i positivi sono una 40ina. Disposta la chiusura anche degli uffici comunali e della chiesa.

Intanto per quanto riguarda i vaccini anti-Covid, sono state somministrate in totale 9903 dosi, di cui 6764 sono prime dosi e 3239 le seconde.