Test rapidi antigenici, il Comune di Montefalcone nel Sannio fa prevenzione. L’amministrazione comunale guidata da Riccardo Vincifori avvisa la cittadinanza che presso gli uffici comunali, dal 2 al 10 febbraio 2021, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 è stato predisposto un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di screening su base volontaria. Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (copia della tessera sanitaria, copia del documento d’identità, comprensivi di cellulare e/o telefono fisso e/o e-mail). Successivamente, verrà comunicato al cittadino, la data, e l’orario in cui sarà effettuato il test. Inoltre, il Comune contribuirà alla spesa e il cittadino dovrà corrispondere solo 5 euro. Il luogo in cui si effettueranno i test, sono i locali dell’ex Edificio Scolastico.