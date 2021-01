Termoli, abusi e violenza davanti ai locali: daspo urbano per cinque persone

Daspo urbano per cinque termolesi di età compresa tra 24 e 55 anni. Lo ha deciso il Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio. I cinque per i prossimi due anni non potranno più avvicinarsi ad alcuni esercizi pubblici della città dove la scorsa estate sono stati protagonisti di episodi di violenza. Il più giovane del gruppo è stato anche denunciato per vilipendio della Repubblica e delle Forze Armate per aver pubblicato sul web un video dal contenuto offensivo bei confronti degli agenti del commissariato di Termoli.