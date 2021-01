Molise in giallo con Rt alto, parla Brusaferro (Iss): “In regioni piccole indice ha scostamento alto”

“La curva dei sintomatici e quella degli asintomatici indicano una decrescita”. Per quanto riguarda i casi, dunque, siamo in una situazione di “decrescita lenta”. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull’analisi del monitoraggio regionale Covid 19. Per quanto riguarda l’Rt “questa settimana, a livello nazionale è sotto l’1, è questo è un dato sicuramente positivo. Il Molise è un po’ fuori ma sappiamo che Rt in Regioni piccole ha uno scostamento alto”.