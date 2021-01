Covid, oggi nessuna vittima ma ancora tanti positivi: 93 i nuovi contagiati

Non accadeva da settimane: per la prima volta il bollettino quotidiano dell’Asrem non segnala decessi: nessuna vittima nelle ultime 24 ore in regione. La tregua delle vittime però non coincide con una tregua nella diffusione del virus. Su 883 tamponi processati i nuovi positivi sono 93 e dunque il tasso di positività è ancora sopra il dieci per cento. Tornano a salire anche i ricoveri in ospedale, sono 6 i pazienti arrivati al Cardarelli nelle ultime ore, il numero complessivo ora è 67 e torna a sfiorare il record di 70 ricoverati. I guariti sono invece 49. Quanto alla diffusione del virus nei comuni, i numeri sempre più preoccupanti sono quelli di Campomarino e Termoli, in entrambi i centri della costa ci sono 21 nuovi casi in un solo giorno. Per Campomarino in particolare si fa sempre più concreta la possibile istituzione della zona rossa. Per il resto la mappa dei nuovi positivi è molto frammentata: una trentina i comuni interessati, ma tutti sotto i cinque casi.