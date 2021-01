Positiva al Covid partorisce al Veneziale e poi viene trasferita a Campobasso

Ore di agitazione al Veneziale di Isernia, prima un parto d’urgenza per una donna positiva al Covid, poi l’arrivo degli ispettori ministeriali, ma c’è da dire che l’ospedale isernino e il suo personale se la sono cavata abbastanza bene.

Cominciamo con la cronaca, che ha visto arrivare a Isernia, da Bojano, ricoverata d’urgenza, per la rottura delle acque, una donna 28enne. Il tampone rapido ha dato esito positivo e teoricamente la donna avrebbe dovuto essere trasferita al Cardarelli, ma era troppo tardi, bisognava farla partorire e non c’era neanche un minuto da perdere. Così i sanitari di Ostetricia si sono rimboccati le maniche e hanno fatto nascere la bambina. Intanto, anche il tampone molecolare spedito a Campobasso aveva confermato la positività al Covid della giovane donna. Per questo, madre e figlia sono state trasferite d’urgenza al Cardarelli, la donna al Reparto Infettivi e la figlia alla neonatologia. Il reparto di Ostetricia è stato sanificato ed è rientrato nella sua piena operatività. Vanno elogiati il coraggio e l’altruismo dei sanitari del Veneziale, che hanno operato in una situazione di rischio consapevole, pensando prima di tutto a salvare la vita della bambina e di sua madre. Gesti che vanno sottolineati e portati ad esempio.

Restando al Veneziale da registrare anche la visita all’ospedale degli ispettori ministeriali arrivati da Larino. Un paio d’ore a colloquio con i responsabili dell’ospedale di Isernia alla presenza di Florenzano e Scafarto per verificare le criticità del nosocomio pentro. E chissà se, quando faranno il loro resoconto al ministro, racconteranno anche di quella mamma positiva e di quella bambina che hanno fatto nascere i medici e gli infermieri di Ostetricia.