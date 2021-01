Ortis sulla crisi: “Chi fomenta divisioni non sta pensando al bene del Paese”

Crisi di governo, il senatore Fabrizio Ortis, capogruppo M5S nella Commissione Difesa di Palazzo Madama, ha dichiarato: “Il MoVimento 5 Stelle, come dichiarato dal nostro capo politico Vito Crimi, ha a cuore solo ed esclusivamente l’interesse del popolo italiano e del Paese in questo momento critico. Per questo abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di superare questa crisi nel modo più rapido e indolore possibile, ovvero ridando slancio e unità all’azione politica del governo Conte con un rinnovato e rafforzato sostegno parlamentare basato su un patto di fine legislatura. Chi in questo momento fomenta divisioni non sta pensando al bene del Paese”.