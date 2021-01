Oggi i nuovi colori delle regioni: il Molise verso la conferma del giallo

Arriva in giornata il settimanale monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e con esso i nuovi dati dell’indice Rt delle regioni. Salvo clamorosi colpi di scena per il Molise si va verso una conferma della zona gialla. Complessivamente non ci saranno molti passaggi da una fascia all’altra visto che in Italia l’Rt, seppure di poco, scende. La Lombardia resterà zona arancione visto che il cambio dal rosso è arrivato lo scorso 22 gennaio e per il passaggio in giallo bisogna attendere due settimane durante le quali i livelli di rischio devono rimanere bassi. Decisivo dunque il monitoraggio di venerdì prossimo 5 febbraio. Per lo stesso motivo dovrebbero restare in arancione anche Piemonte e Lazio. Come pure appare difficile un cambio per Emilia, Calabria e Puglia. Unica eccezione dovrebbe essere quella del Veneto che va verso un passaggio al giallo.