Indice Rt del Molise sale ancora ed è il più alto d’Italia: 1.51

In calo per la seconda settimana consecutiva l’indice Rt in Italia, che scende da 0,97 a 0,84, ma non in Molise. La nostra regione sale ancora e ha il dato peggiore d’Italia: 1.51 (era 1,38 la settimana scorsa). Siamo inoltre l’unica regione sopra quota 1. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, riferita al periodo 18-24 gennaio. “L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici – si legge nel report – e’ stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno”. Inoltre “si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (289,35 per 100.000 abitanti vs 339,24 per 100.000 abitanti)”. Questo l’elenco dell’indice Rt nelle diverse regioni: Abruzzo, 0.81; Basilicata, 0.91; Calabria, 0.82; Campania, 0.97; Emilia Romagna, 0.77; Friuli Venezia Giulia, 0.68; Lazio, 0.73; Liguria, 0.87; Lombardia, 0.84; Marche, 0.88; Molise, 1.51; Piemonte, 0.82; provincia autonoma Bolzano, 0.8; provincia autonoma Trento, 0.56; Puglia, 0.9; Sardegna, 0.81; Sicilia, 0.98; Toscana, 0.95; Umbria, 0.96; Valle d’Aosta, 0.82; Veneto, 0.6.

Il Molise, ha un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.