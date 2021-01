Molise resta in giallo. Oggi 2 morti e 84 nuovi positivi. Situazione fuori controllo a Campomarino: 100 casi in una settimana

Tutti scendono, solo il Molise sale. L’indice Rt in Italia è ovunque sotto l’1. In una settimana è passato da 0,97 a 0,84, ma il trend che accomuna tutte le regioni esclude solo la nostra regione che invece ha il dato peggiore d’Italia: 1.51 (era 1,38 la settimana scorsa). Il monitoraggio diffuso dal ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità si riferisce al periodo 18-24 gennaio. Cosa accadrà adesso? Per ora non cambia nulla: il Molise resta in giallo. Questo perchèe tra i parametri che vengono valutati per decidere tra rosso, arancione, giallo o bianco non c’è solo l’indice Rt, ma anche altri 20 dati, come per esempio la percentuale dei posti occupati in Terapia intensiva o in Malattie infettive. Inoltre nella classificazione complessiva del rischio delle regioni il Molise in queste ore è passato da moderato a basso ma con elevata probabilità di progressione.

Intanto c’è l’ultimo bollettino Asrem con i numeri delle ultime 24 ore. Su 783 tamponi processati i nuovi positivi sono 84, il tasso di positività dunque è ancora sopra il 10 per cento mentre quello nazionale è al 5. Le vittime sono 2, entrambi anziani che erano ricoverati in Malattie infettive: un 94enne di Ripalimosani e un 91enne di Riccia. Ci sono anche 39 guariti. Per quanto riguarda la situazione in ospedale, 3 nuovi ricoveri (complessivamente 62 i pazienti attualmente al Cardarelli). Tra i comuni continua ad essere fuori controllo la situazione a Campomarino che rischia ora seriamente la zona rossa: nelle ultime ore altri 16 contagiati. I casi complessivi sono un centinaio in appena una settimana. Spicca anche il dato di Termoli con 19 nuovi positivi. 6 casi invece a Frosolone e Pettoranello.