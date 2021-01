Coppa del mondo del panettone, Ricci e Labbate si scaldano per la finale di Lugano

La Coppa del Mondo del Panettonesi avvicina e vedrà la sua prossima tappa a Milano il 20 febbraio quando 32 pasticceri si contenderanno la finale Italia. Provengono da tutta Italia e si sono qualificati in occasione dei tre eventi di selezione Sud, Nord e Centro, organizzati rispettivamente a Reggio Calabria, Rebecco sul Naviglio e Pistoia.

Per il Molise ci saranno Germano Labbate di Agnone e Mattia Ricci di Montaquila. La finale internazionale è prevista a Lugano nel mese di novembre. Come da regolamento, i qualificati in Finale Italia dovranno presentare 4 panettoni tradizionali tipo Milanese, a forma alta con taglio a croce, realizzati a fermentazione naturale a doppio impasto e utilizzando il pirottino rigido.

Gli altri ingredienti ammessi sono: farina di malto, estratto di malto, burro, burro chiarificato, panna, acqua, tuorlo d’uovo, zuccheri (saccarosio, glucosio, zucchero invertito, fruttosio), miele, vaniglia in bacche, pasta d’arancio, scorze di arancio e di limone, sale, mentre ogni altro ingrediente non presente nel regolamento potrà determinare la squalifica del prodotto.