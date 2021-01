Contagi alle Poste, chiuso l’ufficio centrale di Campobasso

Le Poste centrali di Campobasso oggi, venerdì 29 gennaio, resteranno chiuse tutte il giorno. La decisione è stata presa per poter effettuare la sanificazione dopo che ieri è stata accertata la positività di una dipendente dell’ufficio di via Pietrunto. La stessa situazione si era verificata già la scorsa settimana con la positività di un altro dipendente e anche in quel caso si era resa necessaria una temporanea chiusura degli sportelli. Disagi per gli utenti considerato che l’ufficio del centro è in assoluto il più frequentato della città. Gli sportelli riapriranno domani mattina.