Calcio, Serie D, le molisane si preparano al turno 14 di campionato

Il Campobasso si gode il ritorno al successo esterno che effettivamente mancava dalla trasferta di Aprilia di fine settembre. Rossoblu che sono apparsi davvero in grande spolvero a Genzano: è sembrata per certi versi la squadra delle prime giornata di campionato brava a costruire una mole di occasioni da rete. Ma, soprattutto, va registrato come il portiere Raccichini sia stato chiamato in causa davvero di rado dall’Albalonga. Bravo il Campobasso che sale in classifica con due recuperi ancora da giocare e con la cenerentola del girone Sant’Elpidio alle porte. Sta provando a recuperare il baby attaccante Vitali dopo la botta di mercoledi. Ad ogni modo, Caricati ha dimostrato di sopperire bene all’assenza del coetaneo. Vitali proverà a stringere i denti anche se per lui si parla di distorsione alla caviglia. Difficile che possa essere fra i disponibili di Porto Sant’Elpidio. Mentre rimangono sotto esame le situazioni disciplinari di ben quattro giocatori rossoblu: si tratta dei centrali Menna e Dalmazzi, di Esposito e dello stesso Bontà. Sono tutti diffidati ragione per cui dovranno prestare grande attenzione per evitare di dare forfait mercoledi contro il Rieti. Il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Di Cairano dell’Albalonga e comminato una multa di euro 500 ai romani perche un soggetto non identificato ma riconducibile alla dirigenza dei laziali gettava delle bottigliette in campo nel corso dell’incontro. In generale, la vittoria dei rossoblu a Genzano può essere considerata una delle più significative fra le sette ottenute finora proprio perché i laziali si sono dimostrati davvero una formazione ostica.

La quattordicesima di andata si avvia ad inaugurare i giochi con il rinvio di Recanatese – Fc Matese per situazioni di contagio nelle fila dei casertani. Da due giorni la Recanatese ha effettuato un recupero; dopo soli tre giorni si trova a contare un altro rinvio. Le partite giocate dai marchigiani ad oggi sono solo nove. Rinviata anche Rieti – Montegiorgio per una serie di contagi eccessivi nelle fila dei marchigiani.

Il turno dei recuperi infrasettimanale ha sancito un bel salto in classifica del Vastogirardi che ha accorciato proprio sulla parte importante: probabilmente anche il più ottimista degli alto molisani non si sarebbe atteso un punteggio, cosi rotondo, contro un Castelfidardo che era in palla da qualche settimana. Prosperi ha definito proibitivo il confronto prossimo interno contro il Notaresco, ma nulla sembra impossibile a questo Vastogirardi.

Agnone che è incappata in un brutto scivolone interno contro una Recanatese che non stava godendo di troppa salute. I numeri dicono che il problema dei granata è, fra gli altri, quello realizzativo con soli cinque gol segnati in 9 gare disputate. La vittoria il grande assente in casa Agnone che si deve preparare a due turni esterni consecutivi: prima la trasferta a Fiuggi, poi quella ad Aprilia. Entrambe nel Lazio ma, soprattutto, con la seconda che avrà certamente un sapore particolare visto che anche l’Aprilia in questo momento sta lottando per non retrocedere. Senigagliesi dovrà valutare le condizioni di Sgambati uscito malconcio dalla partita di mercoledi. A riguardo per il calciatore in questione si parla di una piccola contrattura dovuta ad un affaticamento. Sgambati potrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Fiuggi.