Calcio a 5, serie A2, big match per il Cln Cus Molise in casa del Manfredonia

Nel campionato di A2, girone C, il Cln Cus Molise è atteso dalla trasferta di Manfredonia. Altro successo per i cussini nel recupero di Capurso andato in scena martedì. 5 a 2 il risultato finale in terra pugliese, una vittoria che ha rafforzato la seconda posizione in classifica con 2 lunghezze di ritardo proprio dal Manfredonia. I pugliesi comandano la classifica del girone C, attenzione, con due gare in più giocate rispetto al team di Marco Sanginario. Big match in casa dei biancocelesti guidati da coach Massimiliano Monsignori. Manfredonia bestia nera del Cus Molise, due sconfitte la scorsa stagione ed una in questo torneo. Netto 6 a 1 al Palaunimol per i pugliesi, correva la terza giornata del girone d’andata, esattamente lo scorso 31 ottobre. In casa Cln Cus Molise, mister Sanginario deve fare i conti con gli stop di Triglia e Barrichello. I due giocatori hanno dovuto lasciare anzitempo il parquet di Capurso per dei problemi fisici. Lo staff medico sta cercando in tutti i modi di recuperare le due pedine fondamentali nello scacchiere tattico del tecnico campobassano. La rifinitura pre-match sarà importante, al momento Triglia appare recuperabile per domani, più difficile vedere in campo il fuoriclasse brasiliano.

Sicuramente out il portiere Roman, già assente da due gare, al suo posto si sta ben disimpegnando il classe 2002 Oliveira. Infortuni a parte, la squadra, anche in altre circostanze è riuscita a sopperire nel migliore dei modi le assenze. Un’arma importante quella di un gruppo coeso e forte, capace di compattarsi nei momenti difficili. Tutti stanno dando un contributo eccezionale, come il giovane molisano Di Lisio, a segno a Capurso, e l’esperto Michele Lombardi, chiamato in causa da Sanginario, martedì scorso, con ottime risposte. Domani la vetrina di un big match da seguire in modo appassionato e da vivere con la giusta serenità, consapevoli di un percorso fatto di cui essere orgogliosi.