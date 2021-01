Angelo Civico compie 100 anni. Nato a Trivento il 29 gennaio 1921 ha superato da poco il Covid-19

Angelo Civico compie oggi 100 anni. Nato a Trivento il 29 gennaio 1921, vive assieme alla moglie, Rosa Civico, in contrada Uomomorto. Figlio unico, aveva solo due anni quando il padre morì, di ritorno dal primo conflitto mondiale. Un traguardo importante, un secolo di vita, che tra pochi giorni sarà eguagliato dalla moglie e precisamente nel giorno degli innamorati, il 14 febbraio 2021. Rimanendo in tema di date e di record, il prossimo 23 ottobre 2021, compiranno ben 80 anni di matrimonio. Una coppia che ha dovuto affrontare non poche difficoltà e tanti sacrifici, ma sempre con dignità, impegno ed onestà. Hanno messo al mondo quattro figli, uno purtroppo deceduto, una figlia emigrata in Belgio. Tante sfide ha riservato loro la vita, dicevamo, l’ultima e non meno impegnativa, il Covid- 19. I coniugi Civico hanno dovuto combattere il contagio per ben due mesi, assistiti a casa dai familiari più prossimi. Da piccolo Angelo è stato affetto anche da tifo. Angelo Civico è stato un gran lavoratore, ha dato tutto il suo impegno per il lavoro nei campi, per portare avanti l’azienda agricola. Ancora oggi si impegna in qualche piccola attività. A tavola ancora gradisce un bicchiere di vino, mentre i suoi piatti sono privi di dolci: accetta solo pietanze salate. Gli auguri per questi 100 anni arrivano dalla numerosa famiglia, ben 79 persone, con nipoti, pronipoti e trisnipoti. Un augurio particolare dal figlio Domenico e dalla nuora Maria. Anche l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Pasquale Corallo, rivolge gli auguri e i complimenti a nonno Angelo Civico assieme ai suoi familiari.