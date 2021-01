Agnone, Acli Molise online per la promozione del territorio e della persona

Venerdì 29 gennaio, alle ore 15:30, dalla sede Acli di Agnone e in collegamento da remoto su piattaforma zoom, avrà luogo il webinar su Salvaguardia del territorio, benessere degli animali e mantenimento dei pascoli. Il Focus, in presenza e in collegamento, si rivolge agli imprenditori agricoli e agli operatori nei territori collinari e montani che, grazie alla loro presenza assieme alle famiglie, garantiscono continuità e vitalità tutelando i territori silvo pastorali.

Agnone e i comprensori limitrofi sono l’ambito territoriale di osservazione ai quali si aggiungono le attività culturali come l’artigianato, la ricettività e la ristorazione. Tecnici e operatori del settore a confronto, dunque, per un approccio moderno di promozione del territorio a tutela dell’ambiente, applicazione della normativa, del benessere della zootecnia in favore di sviluppo e crescita culturale, ambientale e paesaggistica.