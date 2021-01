Termoli – Servizio di vigilanza al terminal dei bus per garantire il rispetto nelle norme anti Covid

Per consentire il rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, è stato attivato al terminal bus di via Martiri della Resistenza di Termoli un servizio di vigilanza mediante personale di Protezione Civile.

Verrà svolta attività di sensibilizzazione per far rispettare le norme comportamentali necessarie ad una gestione ottimale di spazi ampi e critici sotto pressione a causa della grande affluenza di studenti che si concentrano in determinate ore della giornata.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’intesa raggiunta tra l’assessore alla Mobilità del Comune di Termoli Vincenzo Ferrazzano e la GTM concessionaria dell’autostazione sempre sensibile alle richieste dell’amministrazione comunale in questo periodo così delicato.