Sviluppo turistico lungo i tratturi, ok a protocollo d’intesa tra Regione e comune di Campodipietra

La Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Campodipietra per la realizzazione dell’intervento ‘Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani’, incluso nel Cis Molise con una dotazione finanziaria di oltre 129 milioni di euro. Il Comune di Campodipietra ha predisposto lo specifico studio di fattibilità, successivamente fatto proprio da altri 58 Comuni e da un Consorzio di Bonifica, per la realizzazione di interventi omogenei sulla rete dei tratturi molisani e di azioni puntuali che interessano gli Enti coinvolti. E’ prevista la realizzazione di strutture ricettive, parcheggi, aree di sosta per camper e laboratori artigianali per la produzione, la degustazione e la vendita di prodotti locali.