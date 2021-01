Sopravvivenza punto nascita Termoli: attesa per la sentenza

C’è attesa per la sentenza del Tar Molise che deciderà la sopravvivenza o meno del Punto Nascita del San Timoteo di Termoli. A distanza di un anno e mezzo dalla sospensiva del provvedimento di chiusura a firma dell’Asrem e del commissario Giustini, si è svolta l’udienza di merito. Le posizioni dei vertici dell’Asrem e della struttura commissariale sono rimaste ferme: il reparto va chiuso perchè non si arriva ai 500 parti l’anno, sostenendo che non ci siano nemmeno le ambulanze per il trasporto dei neonati. Le donne in procinto di partorire dovrebbero rivolgersi a Campobasso, a Vasto e a Chieti. Di diverso avviso invece i legali che hanno rappresentato gli interessi del comuni del Basso Molise e cioè Vincenzo Fiorini, Enzo Iacovino, Silvio Di Lalla e Massimo Romano. Ha partecipato anche l’avvocato Laura Venittelli in difesa del ricorso presentato da 13 mamme. Se era una follia chiudere un anno e mezzo fa il punto nascita di Termoli, lo è a maggior ragione oggi con la pandemia in corso e con il Cardarelli centro Covid. Le mamme del Basso Molise rischierebbero di restare senza assistenza sanitaria. Questa la tesi avanza dai legali Fiorini e Venittelli, collegati da remoto, che hanno sottolineato anche la crescita esponenziale delle nuove nascite di fronte al principio di ‘condizionalità’ avanzato dall’avvocatura di Stato secondo cui o resta aperto il punto nascita di Isernia o quello di Termoli. Insomma ancora questioni sul filo dei numeri, sulla fredda logica delle risorse finanziarie che si scontrano con il diritto all’assistenza sanitaria.