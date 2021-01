“Per non dimenticare, la giornata della memoria”, ricordati i soldati triventini deportati nei campi di concentramento. Giunta alla sesta edizione l’iniziativa in ricordo dei soldati triventini deportati nei lager nazisti ed insigniti della medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. I nomi dei soldati sono: Raffaele Mariano, Saverio Mastroiacovo, Vincenzo Mastroiacovo, Antonino Meo, Michele Nicodemo, Nicola Scarano, Nicola Scarano, Vittorino Scarano, Pasquale Quici, Francesco Civico, quest’ultimo l’unico in vita. La cerimonia si è svolta presso la chiesa Sant’Antonio di Padova, dove il vescovo Claudio Palumbo ha celebrato una messa in ricordo, “l’essere umano non abbia a ricadere nella barbarie – ha auspicato Palumbo – e la memoria non basta a sé stessa se non viene vivificata nella fede in Dio. La giornata della memoria è anche impegno verso le nuove generazioni – ha continuato il vescovo – memoria di potenza e di vita contro il peccato: i cellulari possono diventare i futuri forni crematori. Recuperare il senso della memoria questa è la sfida di domani”. Al termine della cerimonia, ha preso la parola Tonino Fossaceca, l’ideatore e promotore della iniziativa. Ogni anno, Fossaceca ha cercato un tema, un argomento simbolo per ricordare il periodo buio degli ultimi anni del secondo conflitto mondiale, “quest’anno, come quello appena trascorso – è ancora contraddistinto dalla pandemia e sono momenti difficili per tutti e per questo non mi sento di trattare un argomento in particolare, ma voglio rivolgere un sentito grazie al nostro vescovo Claudio, che per tre anni consecutivi è stato presente con noi, un grazie per quello che sta facendo per la nostra comunità”. Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco Pasquale Corallo, il maresciallo della locale caserma dei carabinieri, Raffaele Votta, e i familiari dei 10 soldati triventini protagonisti in questa giornata della memoria.