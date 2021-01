Ispettori al Cardarelli, sindacato Nursing Up: “Da mesi quadro desolante, infermieri vittime sacrificali”

“C’è ben poco da dire, quando in un ospedale cardine di una Regione, punto di riferimento per un vasto bacino di utenza, in piena pandemia, si rende necessaria la presenza di ispettori del ministero della Salute, coadiuvati addirittura dai militari dei Nas, per verificare il corretto andamento della gestione dell’emergenza sanitaria”. E’ quanto afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up

“Come sindacato – prosegue – avevamo sollecitato l’invio di ispettori, perché di ispettori c’è bisogno laddove la carenza cronica di personale, le deficitarie misure di sicurezza per i professionisti della salute, i turni massacranti e la discutibile organizzazione, delineano da mesi un quadro desolante, in cui gli infermieri sono sempre piu’ le vittime sacrificali”, conclude De Palma.