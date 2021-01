I.I.S.S. “G. Lombardo Radice” di Bojano: perchè prendere un diploma in Scienze Umane?

L’Offerta Formativa dell’istituto I.I.S.S. “G.Lombardo Radice” di Bojano nasce con lo scopo di crescere studenti consapevoli capaci di essere protagonisti del loro futuro. Un percorso di studi moderno, ampio e completo. Cinque indirizzi formativi: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione: Sistemi Informativi Aziendali, Istruzione Professionale indirizzo: “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” e per gli adulti di II livello l’ Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.

Oggi conosceremo meglio il Liceo delle Scienze Umane. Perchè scegliere questo percorso formativo? Quali sbocchi professionali garantisce?

PROFILO E PIANO DI STUDI DELLO STUDENTE

Il corso di studi conferisce un diploma valido per l’ammissione ai pubblici concorsi, per il proseguimento degli studi in sede universitaria con preferenza per i corsi di laurea a indirizzo sociologico, psicologico, pedagogico, antropologico, linguistico, della comunicazione e delle scienze umane in genere, per l’inserimento nel mondo del lavoro nei settori dell’organizzazione e gestione dell’ambiente e del territorio, delle scienze giuridiche, economiche e sociologiche.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

2. comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

4. sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 28

6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale;

7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

8. avere acquisito la lingua inglese, le sue strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.