Covid, ancora due vittime. Sale il numero dei ricoveri. 79 i nuovi positivi: Campomarino e Termoli i centri più colpiti

Ancora due vittime da Covid in Molise. Si tratta di una 87enne di Frosolone, che era ricoverata in Malattie Infettive e di una 72enne di Termoli. Il dato dal bollettino Asrem, secondo il quale salgono i ricoveri al Cardarelli, con nove pazienti ricoverati in Infettivi, ma ci sono anche due dimessi e 41 guariti. I nuovi positivi sui 739 tamponi processati sono 79 di cui 17 a Campomarino e Termoli, 10 a Palata, 4 a Campobasso. Il tasso di positività sale al 10,69%. Gli attualmente positivi sono 1079, gli asintomatici a domicilio 1010. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 61 di cui 53 in Malattie infettive ed 8 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 265, mentre i guariti in totale sono 6834.