Campobasso – Terminal bus in pieno degrado. La denuncia del consigliere comunale Esposito

Il terminal dei bus di Campobasso versa in una condizione di estremo degrado ed abbandono. A denunciarlo il consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Esposito che propone l’istituzione di una commissione urbanistica urgente che affronti la situazione della struttura. “Non posso più sottacere sull’incuria che accompagna l’inoperatività amministrativa intorno a tale progetto mai decollato. Mi chiedo cosa abbia impedito in questi 20 mesi, quasi 2 anni di amministrazione della città di disporre quantomeno la manutenzione esterna corretta e rispettosa del sito – ha denunciato – Ritengo che il sito meriti interventi celeri quantomeno di pulizia e messa in sicurezza. Gli spazi circostanti il corpo centrale che resta chiuso, risultano essere estremamente degradati, in tanti casi pericolosi, con cavi scoperti e decine di bottiglie di vetro frantumate ovunque. Il terminal bus – ha concluso – per tanti giovani del Molise risulta essere uno dei luoghi più frequentati della nostra città. Invece di tenerlo pulito ed organizzato viene tenuto nel peggiore e più squallido dei modi”.