Campobasso – Pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione dei locali-box di Piazzetta Palombo

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione dei locali-box di Piazzetta Palombo, a Campobasso, contrassegnati dai numeri 12, 7, 16 e 18, destinati indistintamente alla promozione e alla vendita di manufatti dell’artigianato di propria produzione, delle piccole produzioni agroalimentari molisane, nonché per l’attività di promozione del territorio. Relativamente ai prodotti del settore agroalimentare è ammessa la promozione e la vendita dei seguenti prodotti opportunamente confezionati: miele, pappa reale e affini

• marmellate, succhi, sott’oli e affini

• funghi e tartufo conservati in barattoli

• birre artigianali imbottigliate

• vino imbottigliato cantine molisane

Le domande di partecipazione, indirizzate al settore Attività Produttive del Comune di Campobasso, dovranno essere presentate, in competente bollo, entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2021. Non è consentita la presentazione a mano.