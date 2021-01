Appendino condannata, Gravina le esprime sostegno: “Persona credibile non solo politicamente”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina esprime il suo sostegno al sindaco di Torino Chiara Appendino condannata in primo grado a un anno e sei mesi nel processo per la tragedia di piazza San Carlo, in cui persero la vita tre persone.

“Chiara, con il grande senso di responsabilità istituzionale che le e’ proprio – afferma Gravina – e che contribuisce a fare di lei, da sempre, una persona credibile non solo politicamente, ha subito avuto modo di dichiarare pubblicamente che, per quanto amareggiata, accetta e rispetta il giudizio espresso in questo primo grado, anche e soprattutto in virtu’ del ruolo che riveste. Ha voluto sgombrare il campo, a testa alta, da qualunque interpretazione possibile, facendo sapere che non ha e non avra’ alcuna intenzione di sottrarsi a queste responsabilità”.