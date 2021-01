“Salvo me salvo te”, parte a Torella del Sannio la campagna tamponi antigeni rapidi per il Covid-19. Il 6 e il 13 febbraio, alle ore 9, si effettueranno i tamponi, “presso la sala convegni “Don Antonio Cerrone” del Comune di Torella del Sannio – si riporta nella nota – i test saranno su base volontaria e consisteranno nell’esecuzione di un doppio tampone antigenico rapido. II contributo complessivo per tutti e due i tamponi antigenici rapidi è di 15 euro a persona. Per coloro che, per motivi di salute, sono impossibilitati a raggiungere la sala convegni, i test saranno effettuati a domicilio, previa comunicazione ai referenti dell’iniziativa. Si precisa che lo screening ha lo scopo e la possibilità di valutare la sola situazione epidemica del momento, senza poter escludere eventuali possibili future infezioni in coloro che si sottoporranno al test. Scopo dell’iniziativa è quella di tutelare la salute dei cittadini della comunità e di trasformare un momento disagio e incertezza in una occasione di unione. Per informazioni e prenotazioni: Emilio 338 315 4110, Giampiero 388 148 8109, Davide 334 80133733, Nicolina 339 6327579 Don Marco 320 6317565, 3500576611.