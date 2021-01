Covid, ancora due vittime. 84 nuovi positivi, si allarga il cluster di Campomarino

Due vittime, due nuovi ricoveri e 84 nuovi positivi su 781 processati. Sono i dati dell’ultimo bollettino dell’Asrem. Dunque la lunga scia dei decessi per Covid non si arresta, con due donne decedute al Cardarelli, nel reparto di Malattie infettive. Si tratta di una 87enne di Palata e di una 80enne di Venafro. Quanto ai ricoveri, sono due, entrambi in Malattie infettive, da cui tuttavia sono stati dimessi due pazienti, mentre una persona, ricoverata in questo reparto è stata trasferita in Terapia intensiva.

Tornano a salire i contagi, con 19 casi a Campomarino che è il comune più colpito dal Covid, seguito da Frosolone con 11, 8 a Termoli, 4 a Campobasso, Isernia, Petrella Tifernina, Portocannone, Ripalimosani. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dalla pandemia. E poi ci sono 68 guariti. Gli attualmente positivi sono 1043, gli asintomatici a domicilio 979. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 57 di cui 48 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva. Il numero delle persone decedute a causa del Covid sale a 263, mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 6793.