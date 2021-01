Coronavirus, negli ospedali molisani arrivano gli ispettori inviati dal ministro Speranza

36 second read

36 second read

36 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

Sono attesi in giornata gli ispettori inviati negli ospedali molisani dal ministro della Salute Speranza. Una decisione assunta inseguito alle richieste pressanti giunte in tal senso, dal sindaco di Campobasso, Gravina, ma anche dai parlamentari dei Cinque Stelle per fare piena luce su quanto sta accanendo all’interno delle strutture sanitarie pubbliche del Molise.