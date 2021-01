Centenario della nascita di Mario Lanza, al via i festeggiamenti in Molise

“Buon compleanno Mario Lanza”: il 31 gennaio partono i festeggiamenti per il centenario dalla nascita dell’artista

Domenica 31 gennaio 2021, in occasione del Centenario dalla nascita di Mario Lanza, l’eccezionale talento della lirica mondiale di origini molisane, l’omonima Associazione di Filignano (IS), con il supporto dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, darà il via ai festeggiamenti per questo importante anniversario, che culminerà con il consueto Festival Internazionale nel mese di agosto.

L’appuntamento è alle 17 presso l’hotel San Giorgio di Campobasso, per uno spettacolo di arte e musica classica indimenticabile che sarà trasmesso anche in diretta streaming su Google Meet, tramite Facebook. Interverranno gli attori Edoardo Siravo e Gabriella Casali, il tenore Fabio Andreotti, il cantautore Lino Rufo e Leonardo Quadrini al pianoforte. I testi e la drammaturgia sono a cura di Vito Cesaro. Attesi anche i saluti istituzionali dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno.