Campagna vaccinale, oltre ottomila le dosi già somministrate

Dall’ultimo aggiornamento Asrem sulla campagna vaccinale emerge che le dosi somministrate ad oggi, in totale, sono 8176. Le prime dosi sono 6717, quelle relative alle seconde somministrazioni 1459. Al momento sono state utilizzati solo i vaccini Pfizer, in attesa che arrivino anche quelli di Moderna. Intanto dal prossimo primo febbraio dovrebbero arrivare i ‘rinforzi’ , ossia personale da utilizzare per le vaccinazioni. L’obiettivo è quello di accelerare quanto più possibile le somministrazioni, in modo da immunizzare soprattutto le categorie a rischio.